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تعرف على أسعار البيض بأنواعه في المزرعة اليوم الجمعة

10:56 ص الجمعة 15 سبتمبر 2023

أسعار البيض اليوم

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القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي، اليوم الجمعة في المزرعة، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وتستقر الأسعار هذه الأيام بعد أن شهدت أسعار البيض زيادات متتالية خلال الشهور الماضية.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 120.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 122.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 130.75 جنيه.

سوق مصراوى

أسعار البيض اليوم سعر كرتونة البيض أسعار البيض الاتحاد العام لمنتجي الدواجن

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