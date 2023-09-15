انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم الجمعة مع بداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض سعر جرام الذهب 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1457 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1873 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2185 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 نحو 2497 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

بينما ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1917 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الجمعة، بزيادة 0.37% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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