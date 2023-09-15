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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

10:49 ص الجمعة 15 سبتمبر 2023

أسعار السمك اليوم

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القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 71 و 75 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 و290 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 85 و185 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيه.

سوق مصراوى

أسعار السمك اليوم المأكولات البحرية سوق العبور الموقع الإلكتروني لسوق العبور أصناف الأسماك السمك البلطي

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