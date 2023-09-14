ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.92% إلى مستوى 19540 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.69%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.73%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 128.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 128.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 14.6 ألف جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.14% إلى مستوى 19362 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة تداول أمس الأربعاء.
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