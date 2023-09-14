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زيادة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

01:21 م الخميس 14 سبتمبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

ويعاني سوق الحديد والأسمنت من حالة ركود في البيع والشراء خلال الفترة الحالية، ما يدفع المصنعين إلى إبقاء الأسعار عند نفس مستوياتها دون تغيير أو إجراء تحركات في أضيق نطاق.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35402 جنيها، بزيادة 443 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36506 جنيهات، بزيادة 100 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2033 جنيه، بزيادة 31 جنيها.

سوق مصراوى

سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت أسعار الحديد لأسعار الأسمنت أسعار الحديد والأسمنت

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