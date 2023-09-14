ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الطماطم، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار الصوب، والبامية خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر كيلو البطاطس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 8.5 و11.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 9 جنيهات و12.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 15 و19 جنيها.

الكوسة بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 22 و28 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

البامية بين 30 و35 جنيها، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 15 و25 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 15 و25 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و27 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.