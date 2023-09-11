سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1467 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1886 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1923 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 3.97 دولار بنسبة 0.21% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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