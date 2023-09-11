432 مليون دولار استثمارات ضختها شركة جابكو خلال العام المالي الماضي

كتب- أحمد والي:

قال المهندس صلاح عبد الكريم رئيس بترول خليج السويس "جابكو"، إن إجمالي الاستثمارات التي ضختها الشركة خلال العام المالي الماضي بلغت حوالي 432 مليون دولار، موزعة على أنشطة البحث، والاستكشاف، والتنمية، ومشروعات الإنتاج، وتجديد البنية الأساسية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، جاء ذلك ضمن أهم النتائج التي عرضها عبد الكريم، في اجتماع الجمعية العامة لشركة "جابكو"، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال شركة جابكو عن العام المالي 2022-2023.

وأوضح أن معدلات إنتاج الشركة بلغت حوالي 56.2 ألف برميل زيت يوميا خلال العام المالي الماضي، نتيجة حفر خمس آبار تنموية وذلك بمعدل إنتاج لهذه الآبار بلغ 6.5 ألف برميل زيت يوميا.

كما أشار عبد الكريم إلى أنه تم إصلاح وإكمال 6 آبار في مناطق امتياز الشركة، بالإضافة إلى عمليات تحسين إنتاجية للآبار، مما ساهم في إضافة احتياطات بترولية قدرها 27 مليون برميل زيت خام، وكذلك 14.8 مليار قدم مكعب من الغاز.

وقال عبد الكريم إنه تم تنفيذ أعمال مسح سيزمي حديث، ومعالجة البيانات السيزمية، وحفر البئر الأول على البيانات السيزمية الحديثة.

وأضاف أنه يجري أعمال تنمية مشروع شمال صفا لإنتاج الزيت الخام، حيث أنه من المتوقع بدء الإنتاج بمعدل إنتاج حوالي 3 آلاف برميل زيت خام يومياً، يزداد تدريجيا حتى الوصول إلى الطاقة القصوى للحقل وهي 12 ألف برميل زيت خام يوميا.

وأكد وزير البترول، خلال الاجتماع، أهمية الاستمرار في تطبيق أحدث التكنولوجيات على نطاق واسع في عمليات البحث والاستكشاف، وإنتاج البترول والغاز.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في زيادة معدلات الإنتاج، وخفض المصروفات، مع الالتزام الكامل بأنشطة السلامة، والصحة المهنية، وحماية البيئة؛ من أجل الحفاظ على الكوادر البشرية، والمعدات، والأصول.

كما أشاد الملا بالنتائج التي حققتها شركة "جابكو" ونجاحها في زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على التحديات التي واجهتها من خلال التعاون، والتكامل مع شركائها "دراجون أويل" الإماراتية، وشركة "إيني" الإيطالية.

ولفت الملا إلى أهمية التركيز على الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة، ووضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.