افتتاح معرض السعودية للبنية التحتية بمشاركة 12 شركة مصرية

كتبت- شيرين صلاح:



افتتحت اليوم الاثنين معرض السعودية للبنية التحتية بمشاركة 12 شركة من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وبحسب بيان من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم الاثنين، افتتحت اليوم كلٍ من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس علي بن هادي راجحي، والمهندس زكريا بن عبد الرحمن آل عبد القادر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وشارك في الافتتاح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس وناريمان فتحي مدير المعارض بالمجلس، وعمرو عادل نائب القنصل التجاري بمكتب التمثيل التجاري المصري بجدة المملكة العربية السعودية.

وأكد المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين في كلمته الافتتاحية على أهمية اللقاءات والمحادثات وورش العمل التي تجرى على هامش المعرض ويشارك بها مسئولين حكوميين من ممثلي الوزارات وصانعي السياسة وقادة الصناعة والخبراء المتخصصين، والتي من شأنها أن تثري الفكر.

وأشار إلى عقد حلقة نقاشية وزارية رفيعة المستوى حول قيادة بنية تحتية مستدامة من أجل مستقبل أفضل، بمشاركة المهندس بدر بن عبد الله الدلامي، نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، و المهندس سلطان بن حسين ال مشهور، الوكيل المساعد للمشاريع – وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمهندس بسام البسام، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح خالد أبو المكارم أن معرض السعودية للبنية التحتية ضم مجموعة كبيرة من العارضين المحليين والدوليين لعرض منتجات وخدمات وخبرات خاصة بالبنية التحتية المتطورة، مع توفير منصة للشركات المحلية لعرض قدراتها في هذا التجمع الذي تشارك فيه 12 شركة مصرية.

وأوضح البيان، يقام المعرض السعودي للبنية التحتية بدعم من قبل الهيئة السعودية للمقاولين بصفتها الجهة المنظمة لقطاع المقاولات وبتنظيم شركة دي أم جي.

قال عبد المجيد الرشودي، محافظ الهيئة السعودية للمقاولين: "تكرس الهيئة السعودية للمقاولين جهودها لتعزيز صناعة المقاولات في المملكة، وتعزيز الاستثمار، وتسهيل التواصل من خلال العديد من الفعاليات والمؤتمرات"



ويعد المعرض يعد فرصة مثالية للتواجد بسوق المملكة العربية السعودية حيث يستقطب المعرض أكثر من 200 عارضا دوليا ومحليا و7000 مشارك مرفق تقرير دورة 2022، حسبما ذكر البيان.

ويشارك في المعرض أكثر من 14 دولة منها (إيطاليا – الهند – روسيا – الولايات المتحدة – ألمانيا- قطر – البحرين- جنوب إفريقيا – سلطنة عمان - ماليزيا).