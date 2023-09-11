وزير الاتصالات يغادر إلى أمريكا لبحث جذب المزيد من الاستثمارات

كتب- علاء حجاج:

غادر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة تستغرق أربعة أيام، يعقد خلالها عددا من اللقاءات مع عدد من مسؤولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الاثنين.

كما يمكن الوزير نقل المعرفة في المجالات ذات الصلة، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

ووفقا للبيان، من المقرر أن يلتقى طلعت مع أعضاء من الكونجرس الأمريكى لمناقشة سبل فتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين فى المجالات ذات الصلة، وتسليط الضوء على التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

كما سيلتقي الوزير مع عدد من رجال الأعمال المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية من المتخصصين والخبراء فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات لعقد مناقشات حول سبل الاستفادة من خبراتهم لصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

كذلك من المقرر أن يعقد طلعت عددا من الاجتماعات مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من مسؤولي كبريات المؤسسات والشركات الأمريكية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث فرص التعاون وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرى فى مجالات البنية التحتية للاتصالات، وتصميم وصناعة الإلكترونيات، والتعهيد، والبحث والتطوير، والأمن السيبراني، وبناء القدرات الرقمية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.