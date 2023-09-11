إعلان

BBC

بتكلفة 40 مليار ريال.. طلعت مصطفى تعتزم تطوير مدينة سكنية ذكية بالسعودية

03:33 م الإثنين 11 سبتمبر 2023

مجموعة طلعت مصطفى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، عن توقيع اتفاق شراكة مع الشركة الوطنية للاسكان NHC لتطوير مشروع مدينة سكنية ذكية متكاملة بالسعودية، بتكلفة 40 مليار ريال سعودي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن المشروع الذي سينفذ شرق العاصمة السعودية الرياض، سيوفر نحو 27.75 ألف وحدة سكنية على مساحة 10 ملايين متر مربع.

ومجموعة طلعت مصطفى، واحدة من أشهر شركات التطوير العقاري في مصر، ولديها مشروعات سكنية، وفنادق.

سوق مصراوى

مجموعة طلعت مصطفى طلعت مصطفى تطوير مدينة سكنية ذكية السعودية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل الآن| العاصفة دانيال تصل الإسكندرية.. وتخفي البحر بسبب انعدام الرؤية