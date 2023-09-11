بتكلفة 40 مليار ريال.. طلعت مصطفى تعتزم تطوير مدينة سكنية ذكية بالسعودية

القاهرة - مصراوي:

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، عن توقيع اتفاق شراكة مع الشركة الوطنية للاسكان NHC لتطوير مشروع مدينة سكنية ذكية متكاملة بالسعودية، بتكلفة 40 مليار ريال سعودي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن المشروع الذي سينفذ شرق العاصمة السعودية الرياض، سيوفر نحو 27.75 ألف وحدة سكنية على مساحة 10 ملايين متر مربع.

ومجموعة طلعت مصطفى، واحدة من أشهر شركات التطوير العقاري في مصر، ولديها مشروعات سكنية، وفنادق.