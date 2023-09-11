المالية تطلق فيديو عن استضافة اجتماعات البنك الآسيوي بشرم الشيخ هذا الشهر
كتب- مصطفى عيد:
أطلقت وزارة المالية مقطع فيديو ترويجيا لاستضافة مصر الاجتماعات السنوية الثامنة لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة في أفريقيا خلال هذا الشهر.
وتستضيف مدينة شرم الشيخ اجتماعات البنك يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، بمشاركة 3 آلاف من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بينهم 106 وزراء مالية ورؤساء بنوك مركزية.
وتعد مصر عضوا مؤسسا بالبنك الآسيوي، ولديها محفظة استثمارية تبلغ 1.3 مليار دولار، بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية.
وقال وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك، في بيان سابق من الوزارة، إن مجالات التعاون عبر هذه المحفظة تشمل مشروعات مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومترو أبو قير الكهربائي بالإسكندرية، إضافة إلى برنامج التنمية الريفية.
وأضاف أن الدولة تستهدف حشد المزيد من الفرص التمويلية الميسرة والمحفزة للقطاع الخاص في مصر، في المجالات التنموية الواعدة، مثل: الطاقة المتجددة والنقل المستدام والاتصالات والإنترنت والمياه، إضافة إلى المشروعات الخضراء.
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