ارتفاع أسعار الأرز والسكر واللحوم اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس، والسكر المعبأ، والدواجن، واللحوم، والأرز، والجبن الرومي اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

بينما تراجعت أسعار الدواجن، والجبن الأبيض، وفقا لبيانات مركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.48 جنيه، بزيادة 18 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.99 جنيه، بتراجع 45 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.72 جنيه، بزيادة 11 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 65.55 جنيه، بزيادة 3.27 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 25.36 جنيها، بزيادة 1.1 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.09 جنيه، بزيادة 36 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.4 جنيه، بتراجع 83 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.46 جنيه، بتراجع 12 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.69 جنيه، بتراجع 10 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 310.83 جنيه، بزيادة 6.9 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 86.94 جنيه، بتراجع 2.06 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26 جنيها، بزيادة 1.65 جنيه.

كيلو الفول السائب: 39.51 جنيه، بزيادة 44 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 110.82 جنيه، تراجع 4 جنيهات.

كيلو الجبن الرومي: 271.03 جنيه، بزيادة 14.96 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.48 جنيه، بزيادة 24 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 62.44 جنيه، بتراجع 35 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 30.32 جنيه، بزيادة قرشين.