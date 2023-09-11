مصر للألومنيوم تثبت أسعار منتجاتها خلال شهر سبتمبر

كتبت- شيرين صلاح:

قررت شركة مصر للألومنيوم تثبيت أسعار منتجاتها خلال شهر سبتمبر الحالي، عند نفس مستويات الشهر الماضي، وفقا لما قاله محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي.

وبحسب قائمة أسعار الشركة الجديدة للخام، والتي حصل مصراوي على نسخة منها، سجل سعر طن السلك خلال سبتمبر الجاري نحو 99150 جنيها، وبلغ سعر طن السلندرات نحو 86 ألف جنيه، وسجل سعر طن لفات الألومنيوم نحو 96500 جنيه، وهي نفس مستويات الأسعار خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

وسجل سعر الطن شرائح بارد خلال سبتمبر الجاري إلى نحو 99 ألف جنيه، بينما بلغ سعر طن لفات البارد نحو 97 ألف جنيه خلال أغسطس الجاري، دون إضافة 14% قيمة مضافة.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، ويُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.