التنمية الصناعية تحول 6 مكاتب إقليمية بالصعيد لفروع رئيسية

كتبت- شيرين صلاح:

قرر المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة رفع مستوى ٦ مكاتب إقليمية بمحافظات الصعيد وتحويلهم إلى فروع رئيسية، وذلك تيسيرًا على المستثمرين الصناعيين وسرعة أداء الخدمة لهم، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، تشمل تلك المكاتب المحافظات كلٍ من الوادى الجديد، وأسوان، والمنيا، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر.\

جاء ذلك في إطار استراتيجية متكاملة لهيئة التنمية الصناعية لتطبيق اللامركزية في تقديم خدماتها للمستثمر الصناعي من خلال التطوير الشامل لفروع ومكاتب الهيئة الإقليمية بمحافظات الجمهورية وخاصة في صعيد مصر.

وصرح عبد الكريم أن القرار، يأتي في إطار توجه رئيسي وخطة متكاملة تتبناها الهيئة لتفعيل مكاتبها وفروعها بمختلف المحافظات وربطها إلكترونيًا بالمقر الرئيسي، في ضوء مشروع الميكنة الإلكترونية للإجراءات والخدمات الصناعية، وذلك لضمان وصول الخدمة بصورة متكاملة للمستثمر لاسيما في محافظات الصعيد تحقيقًا لرؤية الدولة في دعم مناخ الاستثمار بمحافظات جنوب مصر.

وأضاف عبد الكريم، أنه تم تحويل مكاتب الهيئة بتلك المحافظات إلى فروع لديها ختم شعار الجمهورية ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين الصناعيين وتلبية لطلباتهم، وخاصة المترددين على الهيئة من المحافظات البعيدة عن القاهرة لإنهاء كافة إجراءاتهم المقررة في الحال، دون الحاجة لتكبد السفر إلى مقر الهيئة الرئيسي.



وأوضح عبد الكريم، أن الهيئة أصبحت تملك ٢٣ فرعا و ٥ مكاتب على مستوى الجمهورية.

وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن أنه من المقرر تفعيل باقي المكاتب وتحويلها لفروع مرحليًا في باقي المحافظات.