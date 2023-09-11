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BBC

قفزة في أسعار الحديد اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

10:44 ص الإثنين 11 سبتمبر 2023

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، كما صعد سعر طن الأسمنت الرمادي.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35041 جنيها، بزيادة 1417 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36292 جنيها، بزيادة 1407 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1961 جنيها، بزيادة 114 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت مركز معلومات مجلس الوزراء

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