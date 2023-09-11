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ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الاثنين في المزرعة

10:41 ص الإثنين 11 سبتمبر 2023

أسعار البيض اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر جنيها واحدا للكرتونة، اليوم الاثنين في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما استقرت أسعار كرتونة البيض البلدي، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 119.75 جنيه، بزيادة جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 121.75 جنيه، بزيادة جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 130.75 جنيه.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال العام الماضي، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

سوق مصراوى

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