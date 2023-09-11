سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع مع بداية التعاملات.

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1463 جنيها للجرام.

وانخفض الذهب عيار 18 إلى 1881 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2195 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2509 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1927 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 8.72 دولار بنسبة 0.45% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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