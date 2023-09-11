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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:18 ص الإثنين 11 سبتمبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% إلى مستوى 19545 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.04% إلى مستوى 19557 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يتراجع مع بداية التعاملات.