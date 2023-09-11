البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.17% إلى مستوى 19545 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.04% إلى مستوى 19557 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.
سوق مصراوى
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