سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يرتفع بحلول تعاملات المساء



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول التعاملات المسائية، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب تراجع 5 جنيهات حتى منتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستواه أمس، قبل أن يرتفع إلى مستواه السابق مجددا بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1467 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1919 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بانخفاض 0.60 دولار بنسبة 0.03% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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