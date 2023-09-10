إصدار سندات توريق بـ 472 مليون جنيه لصالح المصرية لإعادة التمويل العقاري

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة إي إف چي هيرميس، في بيان اليوم الأحد، إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وهو الإصدار الأول من نوعه ضمن برنامج إصدار سندات توريق تمت الموافقة عليه مؤخرًا بقيمة 3 مليارات جنيه.

وقالت الشركة إن إتمام هذا البرنامج يعكس قدرة الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري على القيام بأول إصدار للسندات في السوق الثانوي للتمويل العقاري.

كان هيرميس استحوذت في وقت سابق على محفظة تمويل عقاري من شركة "بداية للتمويل العقاري"، التي تولت دور مقدم الخدمة للصفقة.

وبحسب البيان، تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:

- تبلغ قيمة الشريحة الأولى 66.1 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا، وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

- تبلغ قيمة الشريحة الثانية 193.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

- تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 212.4 مليون جنيه ومدتها 69 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS)

وقال إيهاب أبو علي، العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، إنه بتوريق محافظ التمويل العقاري الخاصة بالشركات العاملة بالسوق الأولي، فإن الشركة تتطلع إلى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بهم، فضلًا عن تيسير حصول مالكي العقارات سواء الحاليين أو المحتملين إلى الخدمات المختلفة.

وأشار أبو علي إلى أن هذا التعاون مع إي إف چي هيرميس يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتسهيل تطوير قطاع التمويل العقاري، وتحقيق الأهداف المنشودة وتنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى التي تتبنّاها الشركة.

وقامت إي إف چي هيرميس بدور المروج وضامن التغطية لصفقة الإصدار والمستشار المالي المشارك مع شركة الأهلي فاروس.

وقامت شركة "Dreny and Partners" بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما قام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات.

كما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIP) بدور ضامن التغطية، الذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا، وفقا للبيان.

وقالت هيرميس إن هذه الصفقة تأتي عقب نجاحها في إتمام مجموعة من صفقات التوريق في سوق ترتيب وإصدار الدين، ومن بينها إصدار سندات التوريق لصالح شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، بقيمة 472.5 مليون جنيه، وإصدار بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة بداية للتمويل العقاري.

كما نجحت الشركة في إصدار سندات بقيمة 805.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة "مدينة مصر" (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا)، والإصدار الأول بقيمة 998.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة "التعمير للتمويل العقاري - الأولى"، وفقا للبيان.

وتم إصدار سندات توريق لصالح شركة ڤاليو بقيمة 856.5 مليون جنيه، بحسب هيرميس، مشيرة أيضا إلى إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة "مصر إيطاليا العقارية" بقيمة 986 مليون جنيه.