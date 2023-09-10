البورصة ترتفع 1% في نهاية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.04% إلى مستوى 19557 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.53%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 37.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 11.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع 49.2 مليون جنيه.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.79% إلى مستوى 19375 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.
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