بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب تراجع 5 جنيهات في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1463 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1881 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2195 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2509 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 17560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1919 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بانخفاض 0.60 دولار بنسبة 0.03% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب