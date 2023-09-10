ارتفاع أسعار السكر والأرز وتراجع اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كيلو الأرز المعبأ، والفول المعبأ، والدقيق المعبأ، وزيت عباد الشمس، والسكر المعبأ، والدواجن، واللبن السائب اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

بينما تراجعت أسعار المكرونة المعبأة، والعدس المعبأ، وزيت الذرة كريستال، والمسلى الصناعي، وكيلو الجبن الرومي، واللحوم ، وفقا لبيانات مركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.5 جنيه، بزيادة 6.2 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 41 جنيه، بزيادة 2.56 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.5 جنيه، بزيادة 3.89 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 65 جنيه، بزيادة 2.72 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 28.5 جنيها، بزيادة 4.24 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 18.25 جنيه، بتراجع 4.48 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 43.5 جنيه، بتراجع 4.73 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 70 جنيه، بتراجع 4.76 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5 جنيه، بزيادة 21 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 265.71 جنيه، بتراجع 38.22 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.5 جنيه، بزيادة 13.5 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25 جنيه، بزيادة 65 قرشا.

كيلو الفول السائب: 34 جنيه، بتراجع 5.07 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 115 جنيه، بزيادة 18 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 195 جنيه، بتراجع 7.07 جنيه.

لتر اللبن السائب : 24 جنيه، بزيادة 1.76 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 56.5 جنيه، بتراجع 6.29 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 30 جنيه، بتراجع 21 قرشا.