اتصالات مصر: نتوقع قرارا من تنظيم الاتصالات بشأن رفع الأسعار بنهاية 2023
كتب- علاء حجاج:
قال أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات مصر من &e، إن الشركة تقدمت بطلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار خدمات المحمول سواء خدمات صوتية أو إنترنت.
وأضاف يحيى، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي للشركة عُقد أمس، أن الشركة تتوقع صدور قرار تنظيم الاتصالات حول أسعار خدمات الاتصالات قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا في الوقت ذاته أن الزيادة قد لا تكون كبيرة أو توازي نسب التضخم الحالية.
كانت شركات الاتصالات الأربعة تقدمت بمقترحات لتنظيم الاتصالات لرفع أسعار خدمات الاتصالات مطلع العام الجاري، وعقد الجهاز اجتماعات منفردة مع كل شركة من الشركات الأربعة دون أن يعلن عن قراره حول الأسعار.
وتنتظر الشركات قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات في ضوء ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي ضغط على ربحية الشركات، بحسب تصريحات سابقة لمسئولين بشركات المحمول.
وارتفع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس الماضي مقابل 36.5% خلال يوليو، بحسب بيانات جهاز الإحصاء اليوم.
من جانب آخر، كشف يحيى عن اعتزام الشركة ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام المقبل 2024، وهو ما يوازي ما تم استثماره في العام الجاري، وتركز استثمارات الشركة على تطوير الشبكة ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء.
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