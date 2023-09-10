تراجع الليمون وزيادة الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الكوسة، والفاصوليا، والفلفل الرومي البلدي، والخيار الصوب، والبرتقال الصيفي، والمانجو الزبدية بين جنيه و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس.

بينما انخفضت أسعار كيلو الفلفل الرومي الحامي، والليمون البلدي بين جنيه و3 جنيهات، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 7 جنيهات و11 جنيها.

البطاطس بين 9 جنيهات و13 جنيها.

البصل بين 14 و19 جنيها.

الكوسة بين 9 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 18 و28 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

البامية بين 29 و34 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 15 و21 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 15 و21 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و51 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 23 و24 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.