تراجع البوري والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو السمك المكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، والجمبري، والسمك البوري خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند مستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و74 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و100 جنيه، بتراجع 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 185 و285 جنيها، بتراجع 15 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه، بتراجع 30 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.