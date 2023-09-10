تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 33625 جنيها، بتراجع 642 جنيها.
سعر طن حديد عز: 34886 جنيها، بتراجع 414 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1847 جنيها، بتراجع 53 جنيها.
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