الإحصاء: معدل التضخم الشهري يتباطأ إلى 1.6% في أغسطس
كتبت- شيرين صلاح:
تباطأ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في شهر أغسطس الماضي إلى 1.6% مقابل 2% في شهر يوليو الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.
وسجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال أغسطس الماضي 1.6% مقابل 1.9% في يوليو
ولا يعني تباطؤ معدل التضخم الشهري خلال أغسطس أن أسعار السلع انخفضت، لكن يعني أنها ارتفعت بوتيرة أقل.
وأرجع الجهاز في البيان، تسجيل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 1.6% خلال أغسطس إلى:
- ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%.
- زيادة أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 3%.
- ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.2%.
- صعود أسعار الفاكهة بنسبة 4%.
- ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 22.4%.
- زيادة أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 2%.
- ارتفاع أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.5%.
- زيادة أسعار الدخان بنسبة 5.4%.
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