الإحصاء: معدل التضخم الشهري يتباطأ إلى 1.6% في أغسطس

كتبت- شيرين صلاح:

تباطأ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في شهر أغسطس الماضي إلى 1.6% مقابل 2% في شهر يوليو الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وسجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال أغسطس الماضي 1.6% مقابل 1.9% في يوليو

ولا يعني تباطؤ معدل التضخم الشهري خلال أغسطس أن أسعار السلع انخفضت، لكن يعني أنها ارتفعت بوتيرة أقل.

وأرجع الجهاز في البيان، تسجيل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 1.6% خلال أغسطس إلى:

- ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%.

- زيادة أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 3%.

- ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.2%.

- صعود أسعار الفاكهة بنسبة 4%.

- ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 22.4%.

- زيادة أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 2%.

- ارتفاع أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.5%.

- زيادة أسعار الدخان بنسبة 5.4%.