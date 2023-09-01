ترك مصر في الستينات.. أهم المعلومات عن الملياردير الراحل محمد الفايد

القاهرة- مصراوي:

توفى رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة، وذلك بعد حياة طويلة في بريطانيا.

وفي آخر تحديث لقائمة شبكة فوربس للأغنياء، وصلت ثروة الفايد إلى نحو ملياري دولار محتلا المركز 1494 بقائمة الأغنياء عالميا.

وولد محمد الفايد في الإسكندرية، مصر، وانتقل في منتصف الستينيات إلى المملكة المتحدة، حيث جمع ثروته هناك، بحسب فوربس.

ووفقا للشبكة، فإن الفايد متزوج وله 5 أولاد، وتوفي ابنه عماد الفايد عام 1997 في حادثة السير الشهيرة التي راحت ضحيتها أيضًا الأميرة ديانا في العاصمة الفرنسية باريس.

واشتهر الفايد بكونه مالك متجر هارودز متعدد الأقسام في لندن، والذي باعه إلى قطر مقابل مبلغ مالي 2.4 مليار دولار في عام 2010.

وبحسب فوربس، يمتلك الفايد فندق ريتز باريس الشهير والذي أعيد افتتاحه في عام 2016 بعد عملية تجديد استمرت 4 سنوات، وتم تسمية الأجنحة على أسماء ضيوف بارزين، مثل عارضة الأزياء الفرنسية الراحلة كوكو شانيل.

وفي عام 2013، باع الفايد نادي فولهام لكرة القدم إلى الملياردير الأمريكي لقطع غيار السيارات "شاهد خان" مقابل 300 مليون دولار.

ويمتلك محمد الفايد قلعة اسكتلندية وعقارًا مترامي الأطراف يسمى "Balnagown" بالقرب من إينفيرنيس، حيث يمكن للضيوف استئجار منازل ريفية، بحسب فوربس.