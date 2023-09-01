أسعار البيض بأنواعه في المزرعة اليوم الجمعة
القاهرة- مصراوي:
استقرت أسعار البيض بأنواعه اليوم الجمعة في المزرعة، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.
وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.
أسعار البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأبيض: 112.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر: 114.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض البلدي: 122.75 جنيه.
سوق مصراوى
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