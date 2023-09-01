أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 و8.5 جنيه.

البطاطس بين 9.5 جنيه و11 جنيها

البصل بين 14 و18 جنيها.

الكوسة بين 7 و11 جنيها.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 22 و28 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 و10 جنيهات.

البامية بين 29 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و13 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 12 و18 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و49 جنيها.

المانجو الهندي بين 17 و33 جنيها.

المانجو الزبدية بين 19 و25 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.