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أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة

11:39 ص الجمعة 01 سبتمبر 2023

أسعار السمك اليوم

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القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و75 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 و290 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 جنيها و105 جنيهات.

سوق مصراوى

أسعار السمك اليوم المأكولات البحرية سوق الجملة بالعبور أسعار الأسماك السمك البلطي

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