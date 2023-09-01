سعر الذهب اليوم يرتفع ببداية تعاملات اليوم الجمعة

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ببداية التعاملات، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وزاد سعر الجرام 5 جنيهات صباح اليوم، مقارنة بأسعار مساء الخميس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عند 1470 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1890 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2205 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 عند 2520 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب نحو 17640 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1942 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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