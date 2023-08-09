كانون تنشئ مركزا لخدمة العملاء في مصر.. وتخطط للتوسع

كتب- علاء حجاج:

كشف سوميش أدوكيا، مدير شركة كانون اليابانية في منطقة وسط وشمال أفريقيا، عن زيادة حجم استثمارات الشركة في مصر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من 2019 إلى 2022 بنسبة تصل إلى 24%.

وقال إن الشركة تخطط لزيادة هذه النسبة خاصة مع تبني الحكومة خططا طموحة في مجال التحول الرقمي وذلك على مستوى الحملات التسويقية وزيادة عدد موظفيها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأربعاء عن إطلاق أول مركز اتصال لخدمة عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مصر.

وقال أدوكيا إن مركز خدمة العملاء الجديد سيضم موظفين محليين وسيحمل رقم خط ساخن (17103)، لافتا إلى وجود أوجه تشابه كبيرة بين السوقين المصرية والهندية من حيث التقاليد الثقافية والعادات الغذائية.

وتابع أن المركز الجديد سيضم 4 موظفين كمرحلة أولى وسيساعد المستهلك المصري في اختيار منتجات كانون ومعرفة مراكز الخدمة الأقرب له للتعامل مع محفظة الحلول المقدمة للعميل.

وأوضح أدوكيا أن شركته قررت إنشاء ذراعٍ استثماري لها في أفريقيا خلال يناير 2016، مشيرا إلى أن كانون تحقق نموا سنويا في أسواق القارة السمراء بنسبة تصل إلى 17%.

وألمح إلى أن الشركة كانت تدير عملياتها في القارة السمراء من خلال مكتب لها في جنوب أفريقيا أو مدينة دبي، منوها بأن قارة أفريقيا تمتلك إمكانيات هائلة وفرص نمو واعدة.

وذكر أن شركته طورت استراتيجية لتعزيز عملها بالسوق الأفريقية على رأسها إنشاء مكتب في مصر وتعيين موظفين محليين قادرين على فهم متطلبات المستهلك واحتياجاته، معتبرا أن مصر تحتل مركزا محوريا في جدول أولويات كانون.

وأضاف أن كانون تستحوذ على 85% من مبيعات سوق الكاميرات الرقمية الاحترافية حول العالم.

وقال توشيار فاشنافي مدير التخطيط الاستراتيجي للشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأوروبا، إن المركز يعكس اهتمام الشركة بالسوق المحلية، ويعزز من استراتيجية كانون نحو القرب من العميل بالتعاون مع "إيتيدا" و"GSA".