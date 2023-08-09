خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار السكر والمكرونة وارتفاع الذهب والزيت
كتبت- دينا خالد:
انخفضت أسعار السكر والمكرونة اليوم الأربعاء في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع أسعار الزيت والذهب.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
ارتفاع أسعار البيض البلدي اليوم الأربعاء في المزرعة
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق
ارتفاع البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأربعاء
انخفاض الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور
انخفاض أسعار السكر والمكرونة وارتفاع الزيت في الأسواق (موقع رسمي)
سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يواصل الزيادة مع منتصف التعاملات
سوق مصراوى
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