ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.08% إلى مستوى 17763 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.07%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا 0.08%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 39.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 18.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 57.6 مليون جنيه.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.51% إلى مستوى 17749 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.
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