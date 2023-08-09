التنظيم والإدارة يوقع خطة تعاون ثنائية مع ديوان الخدمة المدنية بالأردن

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كتب- أحمد والي :

وقع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية في الأردن، خطة التعاون الثنائية لعامي 2023-2024، وذلك بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقا لبيان من جهاز التنظيم والإدارة اليوم، تم توقيع الخطة بناءً على العلاقات المشتركة بين البلدين، في مجال الإدارة العامة، والخدمة المدنية، وتفعيلا لبروتوكول التعاون، الذي وقع في يوليو 2022، وخطة العمل الثانية الموقعة في فبراير 2022.

وجاء توقيع خطة التعاون بناءً على نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، التي عقدت بالأردن خلال الفترة ما بين 20-23 فبراير 2022، بحسب البيان.

واتفق الجهاز، والديوان على إعداد خطة عمل ثنائية لعامي (2023-2024)، تنص على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تأهيل وتدريب الموظفين، وتبادل الخبرات والزيارات وتنظيم الندوات، وإعداد الدراسات المتخصصة وتبادل الوثائق.

وعقدت عدة اجتماعات بين البلدين في مصر، لتبادل الخبرات والمناقشة حول أفضل الممارسات المستحدثة في مجال الإدارة العامة، وتفقد الوفد الأردني مركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات التابعين للجهازالمصري، إلى جانب متحف الحضارة، وعدد من المعالم المميزة للعاصمة الإدارية، وفقا للبيان.