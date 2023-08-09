المركزي للمحاسبات يلغي الرقابة على "باكين" بعد بيع حصة الحكومة بها
كتبت- شيرين صلاح:
قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين، إن الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر قرارا بإلغاء إسناد أعمال مراقبة حسابات الشركة إلى إدارة مراقبة حسابات القابضة للصناعات الكيماوية بالجهاز.
وذكرت الشركة، في بيان مرسل للبورصة اليوم الأربعاء، أن تنفيذ القرار يأتي اعتبارا من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي.
ويأتي ذلك بعد أن أتممت شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية في مايو الماضي صفقة استحواذها على نحو 81% من أسهم شركة باكين بقيمة 770.5 مليون جنيه، لتصبح أولى صفقات برنامج الطروحات الحكومية، والذي يتضمن 32 شركة وأصلا متاحة للمستثمرين وللطرح في البورصة.
وجاءت هذه الصفقة بعد منافسة بين الشركة الإماراتية وبين شركة إيجل كيميكالز استمرت عدة أشهر، حيث كانت تمتلك الحكومة حصة نحو 55% من أسهم باكين، وهو ما كان يخضعها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتعد شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" إحدى كبريات شركات إنتاج اللاكيهات في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط وتتضمن (بويات إنشائية – دهانات صناعية – أحبار طباعة – راتنج ألكيدي).
سوق مصراوى
-
أفضل أدوات لتنظيم وتجديد مطبخك بأسعار تبدأ من 53 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 195 جنيها.. أسعار مايوهات الأطفال لصيف 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات المايوه البوركيني لصيف 2023 يبدأ من 290 جنيهاتفاصيل
-
أفخم العطور النسائية لصيف 2023 بأسعار أقل من 100 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعات الأذن السلكية في 2023 بأسعار تبدأ من 30 جنيهاتفاصيل
-
طريقة عمل كيكة موس الشيكولاته الباردة بدون دقيق أو فرنتفاصيل
فيديو قد يعجبك: