رغم حملات المصادرة.. شعبة الدخان تستبعد انخفاض أسعار السجائر قبل أكتوبر

كتبت- دينا خالد:

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إنه يتوقع عدم تراجع أسعار السجائر قبل أكتوبر المقبل على الرغم من تشديد الرقابة على الأسواق في الفترة الأخيرة.

وتشهد الأسواق ارتفاعات كبيرة في الأسعار غير الرسمية لعدد من منتجات السجائر الشعبية والأكثر تداولا بين المدخنين في مصر، وسط اختفاء بعض هذه الأنواع في عدد من مناطق الجمهورية.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها أمس، أن حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المكثفة للتصدى لجشع التجار الذين يقومون بحجب السجائر أسفرت خلال شهر يوليو الماضى عن ضبط 3465 قضية سجائر بإجمالي مضبوطات نحو 995 ألف عبوة سجائر.

ويرى إمبابي أن الأسعار ستبدأ في التراجع تدريجيا بدءا من أكتوبر المقبل عند عودة مجلس النواب من الإجازة من أجل مناقشة تعديلات القانون على ضريبة القيمة المضافة على السجائر، وبالتالي رفع الأسعار بشكل رسمي في الشركات وعودة بيع السجائر بالسجائر الرسمية.

وطالب إمبابي الجهات الرقابية بتشديد الرقابة بشكل أكبر على الأسواق والقبض على المحتكرين والحفاظ على منظومة التداول في السوق حتى تصل السجائر للمواطن بشكل طبيعي.

وأوضح أن دورة تداول السجائر تبدأ من الوكيل ثم الموزع ثم التاجر ثم المواطن.

وأشار إمبابي إلى أن الأزمة تكمن في أن بعض أطراف المنظومة تخزن السجائر ولا تطرحها بالأسواق، وهو ما أدى لتفاقم نقص المعروض وارتفاع الأسعار غير الرسمية.

وأضاف أن تباطؤ الحكومة في إعلان الزيادة الجديدة في الأسعار يجعل التجار والموزعين مستمرين في تخزين السجائر.