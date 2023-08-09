سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يواصل الزيادة مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب ارتفع جنيهين في بداية التعاملات ليواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلي 1440 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2468 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا نحو 1925 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وصعد 0.6 دولار بنسبة 0.04% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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