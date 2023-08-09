بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة توحيد أسس ضريبة الأجور 15 أغسطس

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.

وطالب الضباعني الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم (251) لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثالثة للمنظومة، بسرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة.

وأوضح الضباعني أنه في حالة عدم التزام الممول بإدراج شركته على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام، لن يستطيع سداد المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، وكذلك تقديم النموذج ربع السنوي (نموذج 4 مرتبات)، ومن ثم التسوية السنوية.

وشدد على أن عدم التزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما في حكمها في الميعاد القانوني يُعرضه للعقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ورفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، مشيرًا إلى أن ذلك يترتب عليه آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

وأوضح الضباعني أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تساعد على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة (الموظفين، وأصحاب الأعمال، ومصلحة الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، وغيرها)، من خلال توحيد مصادر البيانات في منظومة موحدة، وتأكيد صحة النتائج.

وأشار إلى أن يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجوروالمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على الرابط التالي: (اضغط هنا).