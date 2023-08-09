انخفاض أسعار السكر والمكرونة وارتفاع الزيت في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السكر والمكرونة والدواجن الطازجة والجبن الرومي في الأسواق اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس وزيت الذرة والجبن الأبيض، بحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.14 جنيه بارتفاع 64 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.85 جنيها، بارتفاع 31 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.92 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

لتر زيت عباد الشمس:63.62 جنيه، بارتفاع 1.13 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 24.31 جنيه، بانخفاض 2.81 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.83 جنيه، بانخفاض 1.24 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 46.36 جنيه، بانخفاض 77 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 76.12 جنيه، بارتفاع 6.42 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.63 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 308.35 جنيه، بارتفاع 36 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 87.69 جنيه، بانخفاض 1.35 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.07 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

كيلو الفول السائب: 36.11 جنيه، بانخفاض 55 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 94.01 جنيه، بارتفاع 1.87 جنيه.

كيلو الجبن الرومي:185.2 جنيه، بانخفاض 3.47 جنيه.

لتر اللبن السائب: 20.62 جنيه، بانخفاض 97 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.27 جنيه، بانخفاض 8 قروش.

لتر اللبن المعبأ: 28.68 جنيه، بانخفاض 74 قرشا.