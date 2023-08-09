ارتفاع البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأربعاء
كتبت- دينا خالد:
ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والسبيط، والكاليماري في سوق الجملة بالعبور، اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار الكابوريا والجمبري.
ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.
أسعار السمك اليوم
تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 85 و62 جنيها، بارتفاع جنيه.
ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.
وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 و95 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 جنيها و300 جنيه، بارتفاع 20 جنيها.
وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه، بانخفاض 20 جنيها.
وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.
وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيه.
سوق مصراوى
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