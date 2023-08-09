البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.48% إلى مستوى 1785 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 0.15%، وصعد مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.24%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.51% إلى مستوى 17749 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.