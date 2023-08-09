ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1438 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1849 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2157 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2465 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17256 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1930 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 4.7 دولار بنسبة 0.25% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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