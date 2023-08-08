القاهرة- مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1437 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1847 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2155 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2463 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1927 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بتراجع 9.10 دولار بنسبة 0.47% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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