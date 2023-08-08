"اتصال" تعقد ورشة عمل عن مستقبل أشباه الموصلات والدوائر الإلكترونية

كتب- علاء حجاج:

عقدت جمعية اتصال، نواة المجتمع المدني لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل حول مستقبل صناعة أشباه الموصلات وتصميم الدوائر الإلكترونية، في ظل التطور المتلاحق من التقنيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي AI، بحسب بيان من الجمعية اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بحضور ومشاركة أكثر من 30 شركة من كبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية.

وشهد اللقاء الذي تم بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"إيتيدا"، والتحالف العالمي لأشباه الموصلات GSA، حوارات تفاعلية بين الحضور من ممثلي الشركات والمتحدثين، وفقا للبيان.

وقالت الجمعية إن اللقاء الذي عقد بقصر السلطان حسين كامل جاء استثمارا لانعقاد القمة الأولى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات (GSA) والتي عقدت في يناير الماضي وسط حضور دولي ومحلي بارزين.

وقال المهندس أحمد الشناوي، ممثل لجنة العلاقات العامة في التحالف العالمي لأشباه الموصلات GSA فرع مصر، إن ورشة العمل تناولت عددا من الجلسات، الأولى عن التوجهات العالمية في صناعة أشباه الموصلات والتقدم الذي تشهده هذه الصناعة، أما الجلسة الثانية تحدث فيها الخبراء عن آليات استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم دوائر أشباه الموصلات.

وأكد المشاركون من الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة فى صناعة أشباه الموصلات على أهمية اللقاء التعريفي الذي سلط الضوء على الوضع الراهن لهذه الصناعة ومستقبلها القريب وتنافسية السوق المصرية بما يمتلكه من كوادر وعقول بشرية مدربة، والتحديات الراهنة التى تواجه الصناعة وعلى رأسها نقص المهارات، وفقا للبيان.

وثمن المشاركون الدور الذي تبذله الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص في هذا الصدد خاصة وأن صناعة الإلكترونيات تشهد نموا متسارعاً في مصر في ضوء هذا الاهتمام بهدف تعزيز مكانة مصر في هذه الصناعة.

وشدد المشاركون على الدور الذي تلعبه الشركات الوطنية في هذه الصناعة بحيث تتحول مصر لمقصد جاذب للاستثمارات العالمية فيه ومصدر جديد للعملة الأجنبية للبلاد في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر وتؤهلها للتوسع في هذه الصناعة الواعدة وتقديم الخدمات لمختلف الأسواق خاصة وأن هذه الصناعة تعتمد على الإبداع والابتكار، بحسب البيان.

واستعرض المشاركون عددا من قصص النجاح المصرية في هذا الصدد لشركات مصرية نجحت في تقديم قيمة مضافة لمنتجاتها في الأسواق العالمية، حيث يعمل في مصر أكثر من 6000 مهندس متخصص في هذا المجال شديد التخصص مما يعكس جاذبية السوق المصرية كبيئة محفزة للأعمال والإبداع والتطوير فى مجالات تصنيع وتصميم الإلكترونيات، بحسب الجمعية.

يذكر أن التحالف العالمى لأشباه الموصلات (Global Semiconductor Alliance) يعد منظمة صناعية رائدة تجمع القادة والمتخصصين فى مجالات أشباه الموصلات والبرامج والحلول والأنظمة والخدمات بهدف إنشاء نظام بيئي تقني عالمي فعال ومستدام ومربح.

وتضم المنظمة أكثر من 300 عضو من الشركات، بما فى ذلك أكثر من 120 شركة حكومية، وتوفّر منصة يتفاعل من خلالها المديرون التنفيذيون والشركاء والعملاء للابتكار وتسريع نمو القطاع وتعزيز العائد الاستثماري والفكري، وفقا للبيان.

كان التحالف العالمى لأشباه الموصلات أنشأ وحدة أعمال إقليمية في مصر تحت اسم "جي إس إيه مصر GSA- Egypt"، بالتعاون مع هيئة "إيتيدا"، وجمعية اتصال، وذلك في إطار خطط التحالف التوسعية لضمّ كبار اللاعبين والقادة في صناعة أشباه الموصلات والبرمجيات والحلول والأنظمة والخدمات.

وتتيح "جي إس إيه مصر" للشركات العاملة فى مصر مزايا واستحقاقات العضوية الكاملة بالتحالف بما يمكنهم من التواصل مع الخبراء المتخصصين فى صناعة أشباه الموصلات، والتعرف على أحدث التقنيات وممارسات ونماذج الأعمال، وكذلك الفرص المتاحة بمختلف الأسواق من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات المتخصصة، وفقا للبيان.