100 ألف دولار لكل شركة.. إطلاق برنامج لتسريع أعمال تكنولوجيا البناء

كتب- علاء حجاج:

أطلقت Flat6Labs، الشركة المتخصصة في مجال التمويل الأساسي والاستثمار المبكر لرأس المال المخاطِر، برنامج مسرّع الأعمال لتكنولوجيا البناء "Makers ConTech" بالشراكة مع SIAC ودار الهندسة (شاعر وشركاه)، بحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة إن هذا البرنامج يعد أول برنامج تسريع الأعمال يركز على قطاع التشييد والبناء في الشرق الأوسط، ويهدف إلى دعم الشركات الناشئة المتقدمة في صناعة تكنولوجيا البناء.

وأضافت أن البرنامج يوفر للشركات الناشئة المختارة تمويلاً يصل إلى ما يوازي 100 ألف دولار لكل شركة ناشئة، بالإضافة إلى إتاحة منح، ونصائح خبراء الصناعة، والإرشاد والتدريب على الأعمال، والاستشارات الفردية، وجلسات التدريب، وفرص التواصل، والموارد الأساسية للمشاريع لتنمية أعمالها وتوسيع نطاقها.

ويستمر البرنامج لمدة 12 أسبوعاً، وسيتم اختيار الشركات الناشئة بناءً على تقنيتها الجديدة والفريدة، ومؤسسيها المجتهدين، ومنتجاتها الواعدة الاستثنائية، والتي يتم تقديمها بالحد الأدنى من مستوى منتج الحد الأدنى القابل للتطبيق (MVP) أو أعلى، وفقا للشركة.

وذكرت الشركة أن إطلاق البرنامج الجديد يأتي في أعقاب أول برنامج مسرّع مسبق (pre-accelerator program) من "Makers"، والذي بدأ في أوائل عام 2023، ويهدف إلى تعزيز الابتكار في صناعة التشييد والبناء عبر التواصل والمشاركة مع مختلف الجهات المعنية في الصناعة من ذوي الخبرة الواسعة.

وأشارت إلى أنها مع إطلاق برنامج تسريع الأعمال الجديد، تعتزم Flat6Labs تقديم الدعم المستمر للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا البناء.

وسيركز البرنامج في البداية على رواد الأعمال المصريين، قبل التوسع إلى المملكة العربية السعودية، وبعد ذلك على نطاق أوسع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا للبيان.