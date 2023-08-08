افتتاح خط إنتاج مصنع ميديا الصيني لغسالات الأطباق بمنطقة السخنة

الضرائب: نتواصل مع اتحاد الصناعات لحل مشكلات التكويد بعد الربط مع

كتب- مصطفى عيد:

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، الاحتفال بتدشين خط إنتاج غسالات الأطباق لمصنع ميديا الصيني Midea داخل منطقة تيدا- مصر للتعاون الاقتصادي، بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إن ذلك يأتي استكمالاً لنجاح الجولة الترويجية لوفد الهيئة للصين مايو الماضي، والتي تضمنت زيارة المقر الرئيسي لشركة ميديا لصناعات الأجهزة الكهربائية بمدينة جوانزو الصينية، والاتفاق على الافتتاح الرسمي لخط الإنتاج وإطلاق أول منتج بأيادٍ مصرية خلال أغسطس الجاري للتصدير للسوق المحلي والخارجي.

وحضر تدشين خط الإنتاج الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة للاستثمار، واللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة لشئون الضرائب والجمارك.

وأعرب رئيس المنطقة الاقتصادية، عن سعادته بتواجد الشركة بالمنطقة وتشغيل الخط الإنتاجي لغسالات الأطباق الجديد، بهدف سد احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المنزلية والتصدير للأسواق العالمية.

وأشار إلى الدور الذي يلعبه الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة الذي يسمح بتيسير التصدير للمنتجات والسلع لمختلف الأسواق خاصةً في ظل ما تتمتع به الهيئة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة والدولية مع العديد من دول العالم.

وأكد جمال الدين استمرار المنطقة الاقتصادية في تقديم الدعم الكامل لجميع المستثمرين العاملين في نطاقها من خلال حزمات مختلفة من الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية.

وقال: "توسع الشركة في خطوط الإنتاج بمصر يدعم ويثقل صادراتها للأسواق الخارجية، وتواجدها بالمنطقة الاقتصادية يدفع من زيادة صادراتها للأسواق المجاورة، نظراً لقرب ميناء السخنة لمنطقة السخنة الصناعية المتواجد بها المصنع".

وأشار إلى المحادثات مع الجانب الصيني تضمنت الأخذ في الاعتبار جودة المنتج المقدم للسوق المصري وخدمات ما بعد البيع والصيانة لتحقيق النجاح داخل السوق المحلي، فضلاً عن أن المصنع الجاري سيشهد قريباً إضافة خطوط إنتاجية جديدة لتصنيع بعض الأجهزة المنزلية الأخرى وأجهزة المقلاة الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصري منها.

وقال عمرو سعيد، مدير عام كاريير مصر وأفريقيا، ووكيل ميديا- مصر، إن الشركة استثمرت 137 مليون دولار كرأس مال مدفوع، فضلًا عن حصول الشركة على الرخصة الذهبية في يوليو الماضي لحجم استثمارات بلغت 110 ملايين دولار من منتجات غسالات الأطباق يخصص 90% منها للتصدير، وتستهدف توفير نحو 1500 فرصة عمل للمصنع.

وأضاف أن الشركة تدرس تصنيع منتجات أخرى من سخانات الغاز والمبردات الحرارية والأجهزة التي سيتم إنتاجها خلال الأشهر المقبلة في المصانع التابعة داخل مصر، معلناً افتتاح منطقة لوجستية مخصصة لتصدير منتجات الشركة للخارج بنهاية العام داخل المنطقة الاقتصادية، "حيث أصبح لدى الشركة الثقة المطلقة بمناخ الاستثمار في السوق المصري".

وأشارت نانسي سونج تساي سن العضو المنتدب لشركة تيدا- مصر إلى التوافق مع إدارة المنطقة الاقتصادية في خططها الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات بالمطور الصناعي تيدا، فضلاً عن تشجيع الشركات المتواجدة بإقامة توسعات لها في السخنة، والعمل أيضاً على استهداف السوق المحلي وتلبية احتياجاته من مستلزمات ومنتجات من مثل هذه المشاريع.

وبدأ إنشاء المصنع الخاص بشركة ميديا الموجود داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2021 على مساحة 60 ألف متر مربع، بنطاق المطور الصناعي تيدا مصر، وبدأ التشغيل التجريبي لخط إنتاج غسالات الأطباق بالمصنع مارس الماضي لتبلغ الطاقة الإنتاجية 1.5 مليون غسالة سنويًّا، بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار.

وبحسب البيان، وفر المصنع 270 فرصة عمل، من إجمالي 1500 فرصة عمل على مدار التوسعات المستقبلية.